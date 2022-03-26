«Может, ещё подерёмся?» Эмоции Щербаковой и Кондратюка на Кубке Первого канала

Второй день Кубка Первого канала оказался богат на эмоции. По итогам трёх видов из четырёх с приличным отрывом лидировала команда «Красная машина», и лишь в самом конце благодаря блистательным выступлениям одиночниц «Время первых» вырвалось вперёд. Отрыв в одно очко оказался настолько минимален, что Анна Щербакова даже не заметила поражения своей команды, начав радоваться. Потом олимпийская чемпионка всё же осознала промежуточную неудачу, но не расстроилась. К журналистам и Аня, и Марк вышли в отличном настроении.



Ребята много шутили и смеялись, отвечая на не всегда удобные вопросы. А в конце интервью Щербакова даже в шутку предложила подраться.

Огненная атмосфера на Кубке Первого канала!

— Поделитесь впечатлениями от сегодняшнего дня и от своего проката.

Марк: Прокат был с переменным успехом. Рад, что попробовал сделать лутц. Аксель и каскад можно было исполнять чище. Что касается победы, то об этом ещё рано говорить, только первый день. Конечно, рад, что сегодня мы взяли временное лидерство, но это ещё ни о чём не говорит.



Аня: Как вы видели, я тоже очень рада (смеётся). По поводу своего проката — я очень довольна, потому что выступала последней и чувствовала ответственность перед командой. Я видела, как ребята хорошо выступали, как все боролись, очень была за них рада. Понимала, что не могу их подвести, поэтому очень рада, что справилась. Завтра постараемся так же хорошо выступать. Что касается тактики, то здесь выступают исключительно самые профессиональные спортсмены, поэтому каждый из них, я уверена, знает, с каким набором им стоит кататься.



— Аня, у вас презентация была связана с любовью. Можете немножко рассказать о вашем концепте?

Аня: Главная идея в том, что любовь спасёт мир. Хотелось оставить идею «Красной машины», но при этом добавить в неё что-то новое. Красные сердца символизируют нашу команду в этот раз. Мне кажется, очень хорошая идея получилась. Люди должны проникнуться.



— Марк, как получилось новое прочтение «Времени первых», как оценишь?

Марк: Оценивать стиль «Времени первых» не мне, а публике. Изнутри могу сказать, что мне всё нравится. По-моему, номер был интересный, команда оценила его по достоинству. Что касается интерпретации, это некая отсылка к истории фигурного катания, с самого начала и до нынешнего момента.



— Марк, планируешь теперь исполнять четверной лутц в соревновательных программах?

Марк: А это была не соревновательная?



— А в следующем сезоне, стабилен он у вас?

Марк: Ну пока один из одного. Конечно, нужно усложняться, как без этого? На мировом уровне без этого делать нечего.



— В произвольной программе будете четверной лутц исполнять?

Марк: Не исключено.



— Аня, Марк, какое отношение у вас к Кубку Первого канала: как к шоу или как к турниру, который может заменить чемпионат мира?

Марк: Знаете, я не вправе говорить за других людей, что касается меня, я отношусь к Кубку Первого канала как к соревнованиям. Да, с элементами шоу, но это полноценный турнир, и никто не выходит вроде бы просто по приколу кататься. Все выходят как на обычный старт.



Аня: Я могу сказать, что, как мы видели, все ребята катают полноценные соревновательные программы, поэтому, безусловно, надо относиться к этому как к полноценному соревнованию. Но я бы не сравнивала это. Отдельно есть чемпионат мира, отдельно есть Кубок Первого канала. Да, это соревнование, но также стараемся всем людям подарить праздник фигурного катания.

— Аня, вчера Марк не смог определиться, смотрит он чемпионат мира или не смотрит. А вы?

Аня: Солидарна с Марком, тоже ещё не определилась.



— После Олимпиады вы говорили, что не чувствуете себя олимпийскими чемпионами. Может, сейчас пришло это осознание?

Аня: У меня сейчас все мысли настолько о том, что сейчас надо хорошо завершить сезон, выступить на последнем старте в этом сезоне, поэтому в данный момент как-то вообще об этом не думаю.



Марк: Я солидарен с Аней. Все мысли о Кубке Первого канала, о том, чтобы самому хорошо выступить, чтобы поддерживать команду и по возможности привести к победе. Поэтому некогда ощущать себя (улыбается).



— Марк, ты говорил, что Кубок Первого канала для тебя главный незакрытый гештальт и что тебе важно именно с Женей Медведевой вместе его выиграть. Можешь подробнее рассказать, почему так?

Марк: Не всё нужно воспринимать так буквально и конкретно (смеётся). Конечно, это шутка, но хотелось бы выиграть этот турнир, почему бы и нет? И привести к победе Женю. В прошлый раз мы стали вторыми, теперь у нас есть шанс побороться.



— Аня, а есть у вас какие-то цели по соревнованиям или программам, которые вы обязательно хотели выполнить в карьере?

Аня: Интересный вопрос. Наверное, нет, если сразу ничего в голову не приходит.



Марк (шепчет): Иисус Христос — суперзвезда.



Аня: Я не буду забирать у тебя, нет-нет (смеётся).



— Можете рассказать о ваших эмоциях, когда вы смотрите за прокатами ваших партнёров по команде?

Аня: Я всегда очень переживаю, когда смотрю прокаты других ребят, особенно если знаю их лично и особенно если они в моей команде. Когда мы вместе соревнуемся, конечно, я переживаю за каждый элемент, очень стараюсь поддерживать ребят, и сегодня я как раз переживала на своём прокате именно из-за того, что понимала, что теперь я в ответ не могу их подвести. Сама я, конечно, тоже от этого нервничала.



Марк: Ни добавить, ни прибавить. Всё идеально. Можете скопировать и вставить то же самое в мою реплику (смеётся).



— Аня, расскажи, как ты работаешь со своей командой как капитан, как поддерживаешь?

— Аня: Конечно, стараемся ребятам создать максимально комфортную атмосферу, поддерживаем их, стараемся всё максимально празднично украсить, поддержать. Но всё-таки все профессионалы, каждый спортсмен своё дело знает, мы просто стараемся сделать так, чтобы они чувствовали, что они часть команды и что каждый из них очень важен. Каждое выступление, каждый прыжок — всё это для нас очень важно.

— Можете отметить какое-то выступление своих ребят, которое впечатлило, удивило?

Марк: Мне кажется, не совсем корректно кого-то выделять, потому что каждый участник — это участник одной сплочённой команды и каждый из нас переживал за всех одинаково.



Аня: Я с этим полностью согласна. Плюс завтра ещё произвольная программа, думаю, что все чувствуют, что короткая — это ещё не вся сделанная работа, так что главные эмоции у всех будут завтра.

— Можно ещё один вопрос Марку?

Аня: Может, ещё подерёмся? (Смеётся).



Марк: У тебя холодное оружие (у Ани были коньки в руках. — Прим. «Чемпионата»), мы не в равных условиях, только если один конёк отдашь.



— Марк, перед сегодняшними прокатами Саша Трусова поддержала твою команду. Можешь рассказать, насколько для тебя это важно и, может, немножко не хватает тебе Саши и ты просил, чтобы она передумала, порадовала нас здесь?

Марк: Можно я оставлю это без комментариев, пожалуйста? (Смеётся).