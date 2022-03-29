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Бетина Попова рассказала об открытиях сезона в фигурном катании

Бетина Попова рассказала об открытиях сезона в фигурном катании
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Победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова назвала, кто, по её мнению, стал открытием сезона-2021/2022 в фигурном катании.

«Главное открытие сезона в целом, и Олимпиады, и Кубка Первого канала, наверное, для меня — Марк Кондратюк. Это герой номер один этого сезона, один из самых ярких — и как личность, и как спортсмен. На его плечи возложили огромную ответственность, с которой он справился, с ярчайшими программами, классными образами. Насколько я понимаю, здесь надо благодарить Никиту Михайлова и Светлану Соколовскую, которые такого классного спортсмена подготовили к олимпийскому сезону, притом что в этой группе тренируются ещё замечательные мальчишки, полностью конкурентоспособные — эта плеяда в мужском одиночном катании меня больше всего порадовала.

Конечно, нельзя сказать, что это открытие сезона, но, наверное, рывок сезона – Александра Степанова и Иван Букин, потому что в этом сезоне у них совершенно замечательные программы, которые запоминаются и им очень сильно идут, рывок вперёд произошёл и в исполнении, и презентации, они обошли себя самих на голову. В парах — это Женя Тарасова с Вовой Морозовым, сложно их назвать открытием сезона, это, конечно, пара, на которую уже много лет делают ставки, ждут выступлений самого высокого уровня. Но в последние сезоны, к сожалению, не всегда всё получалось. В этом сезоне на главных стартах ребята смогли собраться, я считаю, что это огромнейшее достижение их и тренерского штаба, одно из самых ярких впечатлений точно», — приводит слова Поповой ТАСС.

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