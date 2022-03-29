Фигурист Козловский высказался о соперничестве с парой Мишина/Галлямов

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, высказался об особенностях тренировок в одной группе с главными конкурентами Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

«Наш вид спорта — индивидуальный. И наша личная победа нужна прежде всего мне и Саше. Нужно понимать простую вещь: когда в одной группе на первые места претендуют сразу несколько спортсменов, для тренера (за редким исключением) не имеет значения, кто именно из учеников победит в этой борьбе. Точно так же нет никакой разницы для страны, кто именно приносит ей медали. Это нормально, и не нужно питать никаких иллюзий на этот счёт.

К моменту прихода в группу Москвиной Насти и Саши мы проработали с Тамарой Николаевной пять лет, фактически с момента создания нашей пары. Прошли с Сашей юниорский спорт, пережили успехи, неудачи, вошли в элиту взрослого катания, и мне казалось — возможно, чисто по-детски, — что мы как-то ближе тренеру, чем те, кто только начинает работать с ней. Мне казалось, что между нами не просто партнёрские отношения, но и настоящее доверие. Но уже по ходу первого совместного сезона стало появляться понимание: если мы не станем сами себя двигать вперёд ради того, чтобы победить, то за нас этого никто делать не будет.

Не слишком ли поздно поняли это? Да, мы потеряли немного времени. Но тем не менее наш непростой опыт выступления на Олимпиаде, как и весь предыдущий опыт неуспешных выступлений, крайне ценен. Когда спортсмен идёт к цели исключительно через победы, это не значит, что он работает меньше, чем кто другой, но зачастую остаётся ощущение, что всё это достаточно легко даётся. И если вдруг случается поражение, спортсмен может реально оказаться к нему не готов. Посмотрите на Алёну Савченко — она выстрадала свою золотую олимпийскую медаль. Такие победы, как мне кажется, достигаются очень большими усилиями. Людьми, которые не питают иллюзий насчёт спортивной жизни, а просто очень жёстко берут эту жизнь в свои руки. Нужны первые места? Значит, нужны чистые прокаты. И нужно за это биться», — приводит слова Козловского RT.