Александра Бойкова: в парном катании нужно учить четверные элементы

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, после Кубка Первого канала рассказала, в какую сторону должно развиваться парное катание.
«В парном катании нужно учить четверные элементы, чтобы такие прыжковые турниры становились более смотрибельными. Сейчас прыжковый турнир показал, что все делают один и тот же контент и разница просто минимальная, по сотым. Конечно, нужно развиваться в этом направлении. Надеемся, что в следующем году, если будет Кубок Первого канала и прыжковый турнир в парах, там появятся четверные элементы, либо добавятся сложные прыжки и каскады.
Планируем ли сами изучать четверные элементы? Мы будем развиваться в этом плане, а что вы увидите — мы не будем говорить раньше времени (улыбается)», — сказала Бойкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 31 марта 2022
-
19:16
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
17:58
-
17:17
-
16:23
-
14:05
-
13:07
-
13:01
-
12:30
-
12:26
-
12:01
-
11:52
-
11:30
-
11:21
-
11:16
-
11:10
-
10:37
-
10:19
- 30 марта 2022
-
21:26
-
21:19
-
20:19
-
20:00
-
19:56
-
19:37
-
18:57
-
17:59
-
17:33
-
15:57
-
14:15
-
13:42
-
13:22
-
13:09
-
13:04