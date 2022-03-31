Александра Бойкова: в парном катании нужно учить четверные элементы

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, после Кубка Первого канала рассказала, в какую сторону должно развиваться парное катание.



«В парном катании нужно учить четверные элементы, чтобы такие прыжковые турниры становились более смотрибельными. Сейчас прыжковый турнир показал, что все делают один и тот же контент и разница просто минимальная, по сотым. Конечно, нужно развиваться в этом направлении. Надеемся, что в следующем году, если будет Кубок Первого канала и прыжковый турнир в парах, там появятся четверные элементы, либо добавятся сложные прыжки и каскады.



Планируем ли сами изучать четверные элементы? Мы будем развиваться в этом плане, а что вы увидите — мы не будем говорить раньше времени (улыбается)», — сказала Бойкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.