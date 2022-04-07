Тарасова оценила решение Трусовой начать персональные тренировки по стрип-пластике

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Трусова начала персонально с тренером заниматься стрип-пластикой.

«Я считаю, что стрип-пластикой заниматься хорошо в любом возрасте. Благодаря этим танцам у неё появятся новые возможности в фигурном катании, добавятся какие-то элементы, хорошо скажется на растяжке. Поэтому пускай занимается дальше, это хорошо», – приводит слова Тарасовой РБК-Спорт.

Напомним, сегодня, 7 апреля, Трусова опубликовала в своём телеграм-канале новый пост. В видео показано, как спортсменка вне тренировочного катка исполняет эффектный танец на каблуках.

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