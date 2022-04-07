«Дороже любых медалей, кубков и титулов». Татьяна Волосожар показала семейные фото
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар показала фото своего мужа и партнёра в парном катании Максима Транькова с детьми – пятилетней Анжеликой и 10-месячным Теодором.
«Те, что дороже любых медалей, кубков и титулов», — подписала снимки Волосожар.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар «ВКонтакте».
Ещё одно фото с детьми Татьяна добавила в своём телеграм-канале.
«Эксклюзивный привет всем тут от нашего семейства», — написала Татьяна.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Татьяны Волосожар.
Волосожар и Траньков – двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, четырёхкратные чемпионы Европы. Максим входит в тренерский штаб серебряных призёров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
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