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«Дороже любых медалей, кубков и титулов». Татьяна Волосожар показала семейные фото

«Дороже любых медалей, кубков и титулов». Татьяна Волосожар показала семейные фото
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар показала фото своего мужа и партнёра в парном катании Максима Транькова с детьми – пятилетней Анжеликой и 10-месячным Теодором.

«Те, что дороже любых медалей, кубков и титулов», — подписала снимки Волосожар.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар «ВКонтакте».

Ещё одно фото с детьми Татьяна добавила в своём телеграм-канале.

«Эксклюзивный привет всем тут от нашего семейства», — написала Татьяна.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Татьяны Волосожар.

Волосожар и Траньков – двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, четырёхкратные чемпионы Европы. Максим входит в тренерский штаб серебряных призёров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

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