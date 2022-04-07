«Дороже любых медалей, кубков и титулов». Татьяна Волосожар показала семейные фото

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар показала фото своего мужа и партнёра в парном катании Максима Транькова с детьми – пятилетней Анжеликой и 10-месячным Теодором.

«Те, что дороже любых медалей, кубков и титулов», — подписала снимки Волосожар.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар «ВКонтакте».

Ещё одно фото с детьми Татьяна добавила в своём телеграм-канале.

«Эксклюзивный привет всем тут от нашего семейства», — написала Татьяна.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Татьяны Волосожар.

Волосожар и Траньков – двукратные олимпийские чемпионы, чемпионы мира, четырёхкратные чемпионы Европы. Максим входит в тренерский штаб серебряных призёров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.