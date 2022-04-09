Юрист оценил идею отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на допинге

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала слова финского юриста Лаури Тарасти. Ранее на заседании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) он внёс предложение, согласно которому тренеры спортсменов до 18 лет, пойманных на применении запрещённых препаратов, должны отстраняться от международных соревнований до конца дисквалификации подопечных.

«Роль персонала, включая тренера, может быть в назначении препарата, а может быть в соучастии, не говоря уже о фальсификации. Это всё разные нарушения, предусматривающие разные санкции.

Применять наказание без доказанного участия только на том основании, что был факт приёма запрещённого вещества подопечным тренера, с юридической точки зрения неверно.

А если это врач давал, а не тренер? А если речь идёт о марихуане, которую подросток употребил явно не с разрешения тренера? Это все те факты, которые и призвано установить расследование, проводимое антидопинговой организацией в обязательном порядке, если нарушение совершено несовершеннолетним спортсменом.

Действительно, есть проблема, что доказать участие персонала крайне тяжело. Но это не повод наказывать невиновных, а повод повысить эффективность расследовательской работы антидопинговых организаций, взаимодействовать с правоохранительными органами», – приводит слова Анцелиович «Матч ТВ».

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