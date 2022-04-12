Давыдов ответил на вопрос, могут ли российские фигуристы массово перейти в другие сборные
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Сергей Давыдов, тренер победительницы первенств Москвы и России Марии Гордеевой, высказался о возможном переходе отечественных фигуристов в другие национальные команды ради продолжения карьеры.
«Все переходы чётко регламентированы. Какое-то время нужно просидеть на карантине, и за это время многое в мире может измениться. И не только в мире фигурного катания.
Переходы были всегда. Не так давно Анастасия Губанова начала выступать за Грузию, а Мария Талалайкина стала защищать цвета Италии. Это жизнь, и каждый выбирает свой путь. Но я убеждён, что российское фигурное катание будет развиваться независимо от санкций. И не хуже, чем в других странах», — приводит слова Давыдова издание «РИА Новости Спорт».
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