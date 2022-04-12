Юдзуру Ханю впервые выступит после травмы 27 мая

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и четырёхкратный победитель финалов Гран-при в одиночном катании, 27-летний японец Юдзуру Ханю вернётся на лёд в конце весны, сообщает пресс-служба МОК.

Спортсмен примет участие в национальном ледовом шоу, которое проведёт гастрольный тур по Японии с 27 мая по 26 июня.

Напомним, Ханю пропустил из-за травмы голеностопа, полученной на Олимпиаде в Пекине, последний чемпионат мира, который прошёл с 21 по 27 марта в Монпелье (Франция). Победителем соревнований стал его напарник по сборной Сёма Уно. На второй строчке расположился ещё один японец – Юма Кагияма.

Ранее в интервью российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как «спас» Ханю на тренировке.