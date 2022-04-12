«Люди всё поймут». Егор Базин — о своём эмоциональном высказывании после ЧР-2022

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, прокомментировал своё эмоциональное высказывание после завершения чемпионата России – 2022.

В отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на первенстве страны разыгрывались только две олимпийские путёвки. Одна бесспорно досталась двукратным чемпионам страны Александре Степановой и Ивану Букину, вторая – вчерашним юниорам Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Худайбердиева и Базин стали бронзовыми призёрами и первыми запасными в олимпийской команде.



«Я должен был, наверное, чуть-чуть сделать это обдуманнее, правильнее. Правильнее выразить свою мысль, чтоб, не дай бог, кого-то не обидеть, выразить чёткую позицию. Хотя я её и высказал: «Мы катаемся, чтобы попасть на Олимпийские игры, проживаем всю жизнь». Наверное, достаточно было этого и люди всё поймут. Чуть-чуть надо было сказать по-другому, выстроить свои предложения, мысли. Я вышел в микст-зону, они не успели задать вопросы, я просто сказал, что не надо вопросов, я скажу сам. Я продумал такой план ещё после короткой, но там ещё хуже было», — сказал Базин в подкасте «Ход коньком».

«Наш посыл был в том, что мы ни на кого не обижены и никого не обвиняем, что самое важное. Люди подумали, что мы обвиняем других спортсменов, — нет. Я и сказала об этом на пресс-конференции, до меня дошло, что надо это озвучить, что мы не можем обвинять людей, которые так же катаются, как мы. А люди подумали, что это было сказано в адрес Дианы с Глебом. Конечно, это не так. В день шоу я увиделась с Дианой и с Глебом, мы разговаривали. Я Диане говорила, она сказала: «Я понимаю, что ты меня ни в чём бы не стала обвинять», — добавила Худайбердиева.



«Я к Глебу подошёл, сказал: «Это точно не про тебя, ты лично на меня зла не держи, спорт есть спорт». Он сказал: «Да, конечно». Хороший, адекватный человек», — сказал Базин.

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