Квителашвили — о новом номере: второй раз вообще не хотел краситься, но так получилось

Грузинский фигурист группы Этери Тутберидзе Морис Квителашвили рассказал, почему для нового номера он покрасился в зелёный цвет. На шоу «Чемпионы на льду», которое прошло сегодня, 13 апреля, в московском дворце спорта «Мегаспорт», Квителашвили представил новый показательный номер «Маска». Ранее он перевоплощался в синего Джинна.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Откуда взялась идея перекрашиваться в ядрёные цвета? У меня давно, ещё перед «Джинном», была идея «Маски», но всё никак не могли её реализовать. Второй раз я вообще не хотел краситься, но так получилось», — передаёт слова Квителашвили корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На чемпионате мира – 2022, который проходил в Монпелье, Квителашвили занял высокое четвёртое место.