«Не понял вообще ни слова». Энберт — о первом знакомстве с Татьяной Тарасовой

Российский фигурист Александр Энберт рассказал о первом знакомстве с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, чей 75-летний юбилей отмечается сегодня, 15 апреля, ледовым шоу в Лужниках.



«Мне по-настоящему очень запомнилось наше первое знакомство с Татьяной Анатольевной, когда я катался у Тамары Николаевны Москвиной с Катариной Гербольдт и пришла Татьяна Анатольевна на нашу тренировку, просто дружеский визит. А Катарина каталась у неё какое-то время. И Тамара Николаевна сказала: «Пришла Татьяна Анатольевна, покажите ей свою дорожку, а я пока позанимаюсь с другими парами». Откатываем дорожку, она сложная была, подъезжаем, и Татьяна Анатольевна начинает говорить: «Это туда, это сюда, тут надо перекрут». Я стою, слушаю, отъезжаю, спрашиваю у Кати: «Что там делать? Я не понял вообще ни слова». Катя научила меня, как воспринимать Татьяну Анатольевну, потому что ты ожидаешь какого-то замечания, что крюк не доделан или ребро не то, а тебе рассказывают про корпус, про какие-то движения. Это первое знакомство действительно было для меня очень запоминающимся. С одной стороны, смешно, а с другой — очень волнительно. Мы тогда только-только перешли во взрослый спорт. Такое вот у нас было робкое знакомство», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.