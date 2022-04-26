«Ждали этого два месяца». Фигурист Морозов — о получении государственной награды

Олимпийский призёр фигурист Владимир Морозов, катающийся в паре с Евгенией Тарасовой, выступил с речью после получения ордена за «Заслуги перед Отечеством» II степени, вручённого ему сегодня в ходе награждения серебряных и бронзовых медалистов зимних Игр в Пекине.

«В жизни каждого спортсмена олимпийская медаль – высшая цель в спорте. Поздравляю с этими наградами всех, кто здесь присутствует. Для кого-то это была цель в жизни. Благодарю всё руководство, тренерский штаб, всех, кто с нами работал. Все мы проделали огромную работу, и сегодня мы в этом прекрасном зале. Это большой праздник для всех.

Ждали этого дня довольно долго, два месяца. Для нас это возможность ещё раз вспомнить Олимпиаду в Пекине, пережить эти эмоции. Они вспоминаются, переполняют внутри», – сказал фигурист в интервью журналистам.



Владимир Морозов и Евгения Тарасова являются серебряными призёрами Пекина в парном катании.