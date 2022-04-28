Морис Квителашвили показал фото с Алиной Загитовой из аэропорта

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, занимающийся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, выложил свежую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке, сделанном в зале ожидания аэропорта, Квителашвили сидит рядом с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Мориса Квителашвили.

В апреле Загитова и Квителашвили вместе с другими фигуристами приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, которые были представлены в нескольких городах России.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.

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