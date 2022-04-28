Рудковская возмутилась, что российские фигуристки не вошли в лонг-лист рейтинга «30 до 30»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, возмутилась тем, что ни одна российская фигуристка не попала лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30» от Forbes. На попадание в него претендуют те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

Из фигурстов в лонг-лист вошёл только олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк.

«Насчёт девочек я абсолютно не согласна, что их нет в рейтинге. Я более чем уверена, что Саши Трусовой олимпийская финальная песенка ещё не спета. Зная хорошо эту девочку, могу сказать, что она доедет до втрой своей Олимпиады и прыгнет весь планируемый ею контент! Считаю, что она единственная способна на сто процентов нарушить устоявшуюся систему у девочек штаба Этери Тутберидзе заканчивать большой спорт максимум в 20 лет.

Очень хочется, чтобы и Камила Валиева осталась олимпийской чемпионкой в команднике. Очень надеюсь, что эта суперталантливая девочка будет оправдана за допинговый скандал. Если же этого не произойдёт, вероятней всего, у неё будет также мотивация остаться до следующих Олимпийских игр.

Интересно будет наблюдать и за олимпийской чемпионкой в индивидуальном турнире — Аней Щербаковой. Аня не только боец, но и самая загадочная для меня фигуристка! У которой есть всегда некий победный джокер в рукаве! Вот совсем не удивлюсь, если Аня пару сезонов отдохнёт, переждёт, не убивая здоровье, а потом возьмёт и с новыми силами триумфально вернётся! Поэтому считаю, что рановато Forbes списал российских девчонок!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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