«Разногласия самоликвидировались!» Дмитрий Губерниев показал фото с Этери Тутберидзе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Губерниев стоит рядом с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. По словам комментатора, теперь у него нет разногласий с Тутберидзе.
«Были разногласия с Этери Тутберидзе? Были, этого мы не отрицаем! Но они самоликвидировались!» — подписал он фотографию.
Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Дмитрия Губерниева.
Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алёну Косторную, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву, а также совместно с Максимом Траньковым привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям XXIV зимних Олимпийских игр.
Вероника Жилина исполнила каскад из 19 прыжков:
- 28 апреля 2022
-
15:32
-
15:23
-
13:35
-
13:15
-
11:03
-
10:49
-
10:11
-
09:39
-
09:30
-
08:03
-
07:54
-
00:40
- 27 апреля 2022
-
22:10
-
20:21
-
20:01
-
19:41
-
19:05
-
15:00
-
12:54
-
12:10
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:50
-
10:37
-
10:19
-
09:31
-
08:18
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:45
-
23:27
-
21:20
-
20:58
-
20:20
-
17:25