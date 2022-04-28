«Разногласия самоликвидировались!» Дмитрий Губерниев показал фото с Этери Тутберидзе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Губерниев стоит рядом с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. По словам комментатора, теперь у него нет разногласий с Тутберидзе.

«Были разногласия с Этери Тутберидзе? Были, этого мы не отрицаем! Но они самоликвидировались!» — подписал он фотографию.

Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Дмитрия Губерниева.

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алёну Косторную, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву, а также совместно с Максимом Траньковым привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям XXIV зимних Олимпийских игр.

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