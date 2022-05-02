Илья Авербух высказался о жёстком падении 18-летнего Евгения Семененко на шоу Плющенко

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о жёстком падении 18-летнего российского фигуриста Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое прошло в Санкт-Петербурге в апреле.
«Хочу сказать, что это несчастный случай. По большому счёту здесь не должно возникать вопросов ни к кому. Евгений старался удивить и прыгать по максимуму. Я уверен, что он не раз прыгал, как мы говорим, в темноте. Много мировых шоу проходит на уменьшенных катках, это обычная практика, поэтому случившееся — трагический, несчастный случай. Мы желаем Евгению, чтобы всё обошлось и чтобы всё было хорошо.
Ледовые шоу — это тоже часть профессии. Зрители приходят не только для того, чтобы смотреть, как спортсмен мягко передвигается по льду. Они хотят видеть элементы ультра-си, и ребята чувствуют эту энергию. В любом случае программы на шоу в разы легче, чем соревновательные. Мы знаем, что Евгений делает три-четыре четверных, а в Петербурге он шёл на один. Я думаю, что это просто трагическая история и искать виноватых не надо.
Я знаю, что сейчас те же самые болельщики начнут кричать: «Они друг друга покрывают. Цеховая солидарность». Просто такое может происходить, в нашей жизни может произойти любая случайность, это тоже часть профессии. Все работают и стараются удивлять», — приводит слова Авербуха Sport24.
Как российские фигуристки выглядели в детстве:
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