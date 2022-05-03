Алексей Ягудин показал милое фото 6-летней дочери

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил новое фото в своих социальных сетях. На снимке изображена шестилетняя Мишель Ягудина, дочь Алексея и его супруги, олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании Татьяны Тотьмяниной.

Фото: из личного архива алексея ягудина

Также у Ягудина и Тотьмяниной есть 12-летняя дочь Елизавета. Алексей и Татьяна поженились в 2016 году.

42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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