Алёна Леонова — о Туктамышевой: таких спортсменов больше нет

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о четверном тулупе российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Также Леонова оценила дальнейшие перспективы спортсменки.
«Рада, что четверной тулуп вернулся к Лизе. Здорово, что она старается быть на плаву и в топе лучших российских фигуристок. Не секрет, что в женском катании у нас высокая конкуренция. Чтобы её оказывать, нужно делать четверные, за что Лизе большое уважение. Таких спортсменов, как она, больше нет. Я бы очень хотела, чтобы она соревновалась и дальше.
За её борьбой очень интересно наблюдать. Мне кажется, если в следующем сезоне мы не увидим Туктамышеву, то соревнования будут пустыми. Когда на лёд выходит Императрица, это очень здорово. Всегда болею и переживаю за неё. Туктамышева — неординарная личность. Её катание не спутаешь ни с кем другим. Сохранять дальнейшую мотивацию ей помогают любовь к фигурному катанию и желание радовать своих болельщиков», — цитирует Леонову «РБ Спорт».
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