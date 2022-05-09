Майя Хромых: горжусь тем, что родилась в сильной и великой стране
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Российская фигуристка Майя Хромых опубликовала в социальных сетях поздравление в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Поздравляю с Днём Победы! Спасибо дедам и прадедам за синее небо над головой, за то, что отдали свою молодость и отважно боролись за нашу Родину, не давали врагу завоевать нашу землю.
Горжусь тем, что родилась в сильной и великой стране. Вечная память… УРА!!!» — написала Хромых в своих социальных сетях.
15-летняя Хромых – воспитанница тренерского штаба Этери Тутберидзе. Майя является серебряным и бронзовым призёром этапов серии Гран-при 2021 года. Она не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), заняв на отборочном чемпионате России лишь пятое место.
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