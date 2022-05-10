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Татьяна Тарасова высказалась об отъезде Этери Тутберидзе в США

Татьяна Тарасова высказалась об отъезде Этери Тутберидзе в США
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с отъездом в США заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее сообщалось, что Тутберидзе должна прибыть в клуб фигурного катания в Бостоне, где известный французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для дочери Тутберидзе Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Американские пользователи «Твиттера» негативно восприняли эту новость.

«Этери Тутберидзе ни у кого не спрашивала совета. Зачем ей об этом переживать? Ехать в США или нет — исключительно её дело!

Этери взрослый человек, именитый тренер. Она знает, что делает. Не надо к ней приставать», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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