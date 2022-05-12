Семья Татьяны Волосожар и Максима Транькова попала на обложку журнала

Семья двукратных олимпийских чемпионов в парном катании Татьяны Волосожар и Максима Транькова попала на обложку журнала «Антенна». Вместе с родителями сфотографированы их дети – пятилетняя Анжелика и Тео, которому 27 мая исполнится один год.
«Журнал «Антенна» уже вышел в продажу. Запечатлели годик (ну, почти) Тео на семейной обложке», — написала Волосожар в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Татьяны Волосожар.
«Сейчас у Макса и Тео идёт глобальный процесс притирания. Теодорчик уже узнает папу, а не, как раньше, каждый раз встречает и вновь знакомится. Малыши ведь быстро забывают тех, кто не все время сними рядом. Он с радостью идет к папе на ручки. И Макс безумно рад. Раньше хотел вторую девочку, а теперь осознает, что сын — это тоже круто. Конечно, Ликуся — папина дочка. Дома сразу бежит к нему: «Папочка, ложись со мной спать» — и не отходит. Когда папа берет долю ответственности на себя, у меня появляются крылья в плане свободы», — говорит Татьяна в интервью изданию.
В сезоне-2021/2022 Траньков входил в тренерский штаб серебряных призёров Олимпийских игр в Пекине Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
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