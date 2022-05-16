Дмитрий Соловьёв: в самый сложный период мне очень помогла Татьяна Навка

Олимпийский чемпион в командном турнире российский фигурист Дмитрий Соловьёв ответил, участвовала ли как-то Федерация фигурного катания на коньках России в процессе его реабилитации после избиения.

«В самый сложный период мне очень помогла Татьяна Навка — сразу дала понять, что готова оказать любую помощь, как только это понадобится. То же самое сказали все те, кто был рядом со мной в годы выступлений: Саша Жулин, Сергей Георгиевич Петухов, Пётр Дурнев, Дима Ионов. Как я их всех называю, моя вторая семья. Мы вместе столько прошли в спортивной и неспортивной жизни, что действительно стали родными людьми. Очень сильно поддерживала моя Аня (Анна Сидорова – девушка Соловьёва, двукратная чемпионка Европы по кёрлингу. – Прим. «Чемпионата») — взяла на себя абсолютно все текущие дела: справки, бумажки, звонки, интервью, лекарства, привезти, отвезти…

Вообще, когда есть рядом такие люди, как моя мама, Аня, мой агент Лена Болотова, которая тоже постоянно меня поддерживала, начинаешь понимать, что это главное, что нужно человеку в жизни. И таких людей нужно очень беречь», — приводит слова Соловьёва RT.