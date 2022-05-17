Хореограф Тутберидзе объявил, что уезжает в Донецк и Луганск для проведения мастер-классов

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что через неделю выезжает в Донецк и Луганск. Ранее Железняков изъявлял желание провести мастер-классы в этих городах.

«Дорогие мои люди! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял и принимает участие в нашем благом деле, вы большие молодцы, пошли плюсики в вашу карму. С администрацией ЛДНР всё решено, сотрудники студии, в том числе и я, выезжаем ровно через неделю. Сбор продолжается, так как деток будет больше, чем мы ожидали. Времени осталось совсем немного.

P. S. «Доброжелателям» хочу ответить: всё у нас состоится, и едем мы к детям и дело делаем для детей, это гуманитарная миссия, не военная, не политическая, а исключительно гуманитарная. И если ваши чёрствые души не могут понять таких элементарных вещей, то мне искренне вас жаль, вы заблудились во тьме», — написал он в своём телеграм-канале.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами: