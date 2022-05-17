Виктория Синицина показала бэкстейдж новой яркой фотосессии на каблуках
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Олимпийская чемпионка в команде и серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала в своём телеграм-канале видео бэкстейджа новой яркой фотосессии.
«В обычные дни я особо не крашусь и предпочитаю спортивные/удобные образы. Поэтому, когда надо накраситься и надеть каблуки, делаю это с каким-то особым кайфом. Как вам? P. S.: Ждёте фотки?» — подписала ролик Синицина.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Виктории Синициной.
Синицина и Кацалапов также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы в танцах на льду. Дуэт вместе выступает уже 8 лет и пока не собирается завершать карьеру.
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