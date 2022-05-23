Евгения Тарасова показала пляжное фото с Елизаветой Туктамышевой с отдыха на Мальдивах

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в парном катании Евгения Тарасова выложила снимок с отдыха на Мальдивах. Фигуристка показала, как отдыхает на пляже с чемпионкой мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.

Фото: из личного архива евгении тарасовой

Тарасова выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Вместе они – двукратные серебряные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы Европы, трёхкратные призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, пятикратные призёры чемпионата Европы, трёхкратные чемпионы России. Перед сезоном-2021/2022 Тарасова и Морозов перешли в группу Этери Тутберидзе, с ними также работали Максим Траньков и Павел Слюсаренко.

Алина Загитова отдыхает на яхте с Анной Щербаковой: