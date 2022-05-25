Чемпионат России — 2023 по фигурному катанию пройдёт в Красноярске

На отчётно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которая проходит в Москве, были названы даты и места проведения чемпионата и юниорского первенства страны сезона-2022/2023.
«Чемпионат России — 2023 пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря 2022 года. Первенство России среди юниоров примет Пермь. Соревнования запланированы на 14–18 февраля 2023 года», — сообщается на сайте ФФККР.
Также в ходе отчётно-выборной конференции Александр Горшков единогласно переизбран на пост президента ФФККР. Александр Коган продолжит свою деятельность на посту генерального директора федерации.
Также единогласно были переизбраны заместитель генерального директора ФФККР Галина Голубкова и ответственный секретарь ФФККР Вячеслав Зайцев. Вице-президентами ФФККР избраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин, Ирина Рабер и Антон Сихарулидзе.
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