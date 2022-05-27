Алина Загитова поблагодарила болельщиков за необычное поздравление с днём рождения

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала о встрече со своим фан-клубом.

18 мая Загитовой исполнилось 20 лет. Свой день рождения она провела на отдыхе в Дубае.

«Вчера я наконец встретилась с моими дорогими TeamZagitova. Честно скажу, такого необычного поздравления с днём рождения у меня ещё не было! Все так продуманно и символично. А бабочки — это просто восторг, такие красивые!



Лично я смогла поблагодарить, конечно, только совсем маленькую часть поклонников. Поэтому ещё раз отдельное огромное спасибо вам всем. Вы продлили мой праздник», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.