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Алина Загитова поблагодарила болельщиков за необычное поздравление с днём рождения

Алина Загитова поблагодарила болельщиков за необычное поздравление с днём рождения
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала о встрече со своим фан-клубом.

18 мая Загитовой исполнилось 20 лет. Свой день рождения она провела на отдыхе в Дубае.

«Вчера я наконец встретилась с моими дорогими TeamZagitova. Честно скажу, такого необычного поздравления с днём рождения у меня ещё не было! Все так продуманно и символично. А бабочки — это просто восторг, такие красивые!

Лично я смогла поблагодарить, конечно, только совсем маленькую часть поклонников. Поэтому ещё раз отдельное огромное спасибо вам всем. Вы продлили мой праздник», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

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