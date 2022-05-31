Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Ягудин показал фото с женой Татьяной Тотьмяниной из Стамбула

Алексей Ягудин показал фото с женой Татьяной Тотьмяниной из Стамбула
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, сделанном в Стамбуле, Ягудин изображён с супругой, олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании (в паре с Максимом Марининым) Татьяной Тотьмяниной.

«Стамбул», — подписал он фото.

Фото: из личного архива алексея ягудина

42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

«Хотелось застрелиться». Драматичная история любви фигуристов Тотьмяниной и Ягудина «Хотелось застрелиться». Драматичная история любви фигуристов Тотьмяниной и Ягудина

Также посмотрите видео, как Трусова, Кондратюк и Квителашвили исполняют прыжок в Дубае:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022