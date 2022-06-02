Дуэт Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева распался
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Спортивная пара Юлия Артемьева/Михаил Назарычев распалась. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Пара распалась, фигуристы катаются в других составах», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Когана.
Артемьева и Назарычев в сезоне-2019/2020 выиграли бронзу юниорского первенства мира, в сезоне-2020/2021 стали победителями первенства России среди юниоров. В прошедшем сезоне Артемьева и Назарычев выиграли серебро этапа Гран-при во Франции и бронзовую медаль турнира серии в Италии. На чемпионате России пара заняла пятое место.
Назарычев уже тренируется с новой партнёршей. Ей стала Надежда Лабазина.
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