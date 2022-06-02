Тренер назвал новых партнёров фигуристов Артемьевой и Назарычева

Тренер Павел Слюсаренко сообщил, с кем будут выступать Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, в сезоне-2021/2022 ставшие призёрами двух этапов серии Гран-при.
«Да, действительно, это так, Артемьева и Назарычев больше не катаются вместе. Юлия катается с Алексеем Брюхановым, а Михаил — с Надеждой Лабазиной. Решение было принято по окончании сезона», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.
Ранее Брюханов выступал в паре с Полиной Костюкович, которая перешла в академию «Ангелы Плющенко». Костюкович и Брюханов в прошлом сезоне дважды становились бронзовыми призёрами юниорской серии Гран-при. Лабазина каталась с Алексеем Святченко.
Артемьева и Назарычев были бронзовыми призёрами чемпионата мира среди юниоров (2020), чемпионами России среди юниоров (2021), на первенстве страны 2022 года среди взрослых они заняли пятое место.
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