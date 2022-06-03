Анастасия Скопцова: не было бы так больно, если бы мы не любили этот спорт так сильно

Российская фигуристка Анастасия Скопцова поблагодарила своего партнёра Кирилла Алёшина за 10 лет совместной спортивной карьеры.
Танцевальный дуэт Скопцова/Алёшин выступал вместе с сезона-2013/2014. На чемпионате России – 2021 они заняли третье место. Ранее сегодня стало известно, что Анастасия и Кирилл завершили спортивную карьеру. Скопцова попробует себя в журналистике, Алёшин вошёл в тренерскую группу Алексея Мишина.
Фото: Личный архив Анастасии Скопцовой
«Я просто хочу поблагодарить всех, кто был рядом с нами: семья, тренерский штаб, друзья, болельщики. Мы очень любим вас и безмерно вам благодарны!
Кирилл, спасибо тебе за прекрасные 10 лет моей жизни, за смех, за слёзы, за всё спасибо. Ты мой самый близкий друг, ты моя семья.
И не было бы так больно, если бы мы не любили этот спорт так сильно. Но всё будет хорошо, я же пообещала», – написала Скопцова в соцсетях.
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