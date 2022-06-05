Диана Дэвис опубликовала фото с Этери Тутберидзе и Евгением Платовым

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала фотографии с двукратным олимпийским чемпионом и тренером Евгением Платовым. Напомним, ранее мама Дианы и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сообщила в социальных сетях о совместных занятиях дуэта со специалистом.

«Спасибо, Евгений, за то, что поделились энергией и бесценными знаниями. Было приятно поработать с вами в эти последние несколько дней», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Дианы Дэвис

Фото: из личного архива Дианы Дэвис

Евгений Платов, выступавший в танцах на льду с Оксаной Грищук, является победителем Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) и 1998 года в Нагано (Япония). На Олимпиаде в Пекине (Китай) Дэвис и Смолкин заняли 14-е место.