Диана Дэвис опубликовала фото с Этери Тутберидзе и Евгением Платовым

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала фотографии с двукратным олимпийским чемпионом и тренером Евгением Платовым. Напомним, ранее мама Дианы и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сообщила в социальных сетях о совместных занятиях дуэта со специалистом.
«Спасибо, Евгений, за то, что поделились энергией и бесценными знаниями. Было приятно поработать с вами в эти последние несколько дней», – написала спортсменка.
Фото: из личного архива Дианы Дэвис
Фото: из личного архива Дианы Дэвис
Евгений Платов, выступавший в танцах на льду с Оксаной Грищук, является победителем Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия) и 1998 года в Нагано (Япония). На Олимпиаде в Пекине (Китай) Дэвис и Смолкин заняли 14-е место.
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