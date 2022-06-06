Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко обратился к Юлии Липницкой

Евгений Плющенко обратился к Юлии Липницкой
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к олимпийской чемпионке 2014 года в командных соревнованиях Юлии Липницкой. Он поздравил её с днём рождения. Вчера, 5 июня, Липницкой исполнилось 24 года.

«С днём рождения, Юлечка!» — написал Плющенко в своих социальных сетях.

Фото: соцсети евгения плющенко

В личном первенстве Олимпиады-2014 Юлия Липницкая заняла лишь шестое место. Тройку призёров составили Аделина Сотникова (Россия), Ким Ён А (Республика Корея) и Мао Асада (Япония). Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина дала понять, что не считает Липницкую полноценной олимпийской чемпионкой.

Новость по теме
Ирина Роднина: вы что, считаете Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой?

Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022