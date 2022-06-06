Евгений Плющенко обратился к Юлии Липницкой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к олимпийской чемпионке 2014 года в командных соревнованиях Юлии Липницкой. Он поздравил её с днём рождения. Вчера, 5 июня, Липницкой исполнилось 24 года.

«С днём рождения, Юлечка!» — написал Плющенко в своих социальных сетях.

Фото: соцсети евгения плющенко

В личном первенстве Олимпиады-2014 Юлия Липницкая заняла лишь шестое место. Тройку призёров составили Аделина Сотникова (Россия), Ким Ён А (Республика Корея) и Мао Асада (Япония). Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина дала понять, что не считает Липницкую полноценной олимпийской чемпионкой.

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