«Не в курсе дела». Отец Смолкина прокомментировал слухи о его переходе в сборную США

Актёр Борис Смолкин, отец российского фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал слухи о возможном переходе дуэта в сборную США.

«Я не в курсе дела, совсем этого не знаю. Я слухами не питаюсь», – приводит слова Смолкина-старшего издание «Матч ТВ».

Напомним, ранее журналист The Skating Lesson Дэйв Лис сообщил в социальных сетях, что дочь Этери Тутберидзе, участница Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, будет представлять Соединённые Штаты Америки. Сама же фигуристка неоднозначно отреагировала на новость.

Пара Дэвис – Смолкин дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2021/2022 и сразу же завоевала серебряные медали чемпионата России.

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