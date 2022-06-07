«Это был скандал». Елена Вайцеховская рассказала о конфликте с Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, как на Олимпиаде-2014 в Сочи у неё возник конфликт с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«В Сочи произошла стандартная ситуация, когда Юля Липницкая проиграла (шестое место в личном турнире. — Прим. «Чемпионата»), и я, что называется, попала Этери под горячую руку. Претензия была: «Почему вы написали так? Почему вы не позвонили мне?» Я говорю: «А когда звонить? Вы стояли у бортика». В общем, это был скандал.

После этого я дважды подходила к пресс-атташе федерации [ФФККР] и говорила, что независимо от того, что между нами произошло, нам предстоит много лет работать вместе, и я считаю ненормальным, когда ведущий тренер и один из ведущих журналистов находятся в таких отношениях, поэтому я просто прошу поспособствовать как-то, чтобы мы встретились и поговорили. Мне было отвечено: «Я не буду этим заниматься, поскольку я считаю, что это не надо». Я понимаю, что человек преследовал свою цель иметь эксклюзивный доступ, я там была совершенно не нужна.

Но парадокс заключается в том, что после сочинской Олимпиады мы с Этери Георгиевной сказали друг другу в общей сложности четыре слова. Когда награждали лучших журналиста, фигуриста, тренера, был такой очень красивый приз Панина-Коломенкина. Этот приз как тренер получила Этери, как фигурист — Женя Плющенко, а как журналист — я. По-моему, на этом мероприятии. Или на каком-то… В общем, я что-то вручала Этери. Я вручила приз Этери и сказала: «Поздравляю вас, Этери». Она сказала: «Спасибо». Вот это четыре слова, которые мы с ней произнесли друг другу с момента сочинской Олимпиады.

Поэтому я не знаю, как она смотрит сама, считает ли она, что между нами есть какой-то конфликт. Я так не считаю. Я понимаю, что этот конфликт выгоден очень многим, что он подогревается очень многими, причём подогревается постоянно. Но сказать, что я как-то зацикливаюсь на этой истории, — нет», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Вторая часть эксклюзивного интервью с Еленой Вайцеховской выйдет сегодня, 7 июня, на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.