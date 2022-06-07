По информации зарубежной прессы, Дэвис намерена сменить спортивное гражданство. Но так ли это?

Дочь Тутберидзе отправляют выступать за США. Но Этери и Диана всё опровергают

В российском спорте намечаются глобальные перемены. Перед нашими атлетами стоит трудный выбор: остаться в стране и довольствоваться внутренними стартами, пока действует международный бан, или начать выступать за другие сборные. Но если верить сообщениям зарубежной прессы, Диана Дэвис уже определилась со своим будущим.

По информации The Skating Lesson, фигуристка (вероятно, со своим партнёром Глебом Смолкиным) намерена сменить спортивное гражданство и навсегда остаться в США.

Однако Тутберидзе и Дэвис всё опровергают.

Дочь Тутберидзе будет выступать за сборную США?

В мире фигурного катания снова неспокойно. Пока большинство специалистов в России готовятся к новостям с конгресса ISU, где обсудят идею поэтапного повышения возрастного ценза, за рубежом нашли ещё один повод для жарких дискуссий.

По информации американских журналистов, дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис намерена сменить спортивное гражданство и перейти в сборную США. Об этом сообщил основатель подкаста The Skating Lesson Дэвид Лис в своих социальных сетях. Про переход партнёра фигуристки Глеба Смолкина ничего не сообщается, но трудно представить, что Дэвис стала бы выступать с другим фигуристом, ведь как минимум одна из программ на новый сезон уже поставлена.

«Держитесь крепче. Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — написал он.

В этом году Дэвис и Смолкин прошли стремительный путь от новичков до одной из самых перспективных пар в танцах на льду. Фигуристы триумфально взяли серебро на чемпионате России — 2022 и вырвали путёвку в Пекин, где заняли четырнадцатое место. Отличный старт для молодых спортсменов, сумевших сломать систему с очередью для танцоров и громко заявить о себе.

Слухи об их трансфере в американскую команду наверняка заставят поволноваться наших чиновников, делавших ставку на амбициозный дуэт.

Диана Дэвис — урождённая американка

Касательно бюрократических трудностей, их у пары Дэвис/Смолкин, если они и правда решат перейти в сборную США, будет не так много, ведь Диана — урождённая американка. Она появилась на свет 16 января 2003 года в Лас-Вегасе и бóльшую часть жизни считала себя гражданкой США. Несмотря на то что она выступала за Россию, фигуристка жила и тренировалась за рубежом у Игоря Шпильбанда, чувствуя особую связь с местом своего рождения.

«Я так горжусь, что родилась в таком красивом городе!» — писала Дэвис о Лас-Вегасе в своих социальных сетях.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас танцоры активно готовятся к новому сезону и делают это с мировыми лидерами в своей дисциплине. Одну из программ на этот год им поставил знаменитый хореограф Бенуа Ришо, дал фигуристам мастер-класс и американский призёр Пекина Закари Донохью, также поработал с Дианой и Глебом олимпийский чемпион Евгений Платов, который уже много лет преподаёт за океаном. После такой активной работы со специалистами из США в уход Дэвис и Смолкина под другой флаг не так трудно поверить.

«Тутберидзе хочет тренировать в США, но это невозможно»

В лице Дианы и Глеба Россия потеряла бы ценные кадры в танцах на льду, но наиболее сильным ударом стал бы переезд Этери Тутберидзе, которая якобы хотела бы начать тренерскую деятельность в США.

«Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У неё слишком много фигуристов, и они не могут их привезти. Она сказала, что хотела бы, если бы была возможность», — дополнил свою информацию Дэвид Лис.

Уход такого топового наставника, как Этери Георгиевна, стал бы чудовищным событием для российского фигурного катания. Наши одиночницы являются лучшими в мире благодаря её тренерским методикам, которые ещё никто не смог использовать с такой эффективностью, как наставница «Хрустального».

Естественно, на данном этапе карьеры Тутберидзе не собирается останавливаться в развитии, но покорять вершины международных стартов в России ей пока не суждено. Из-за бана наших спортсменов ей придётся довольствоваться внутренними соревнованиями, и, хотя конкуренция на них будет невероятно высокая, их статус остаётся под вопросом. Поэтому логичным решением этой проблемы был бы переезд в Америку. Но, к счастью, Этери Георгиевна пока такой вариант не рассматривает. На новости о своём возможном переезде она отреагировала коротко: «Очередной фейк».

Смолкин и Дэвис Фото: Getty Images

Не стала молчать и Диана, опровергнув информацию о смене спортивного гражданства.

«Какие интересные новости мы о себе узнаём», — иронично написала фигуристка.

Так что беспокоиться о потере перспективного дуэта и великого тренера ещё рано. Информация от американских источников — не более чем слухи.