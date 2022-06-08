Писеев — о решении ISU: мы добиваемся успехов в дисциплине, которую в США считают «своей»

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о причинах повышения возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет многие обыватели связывают исключительно с тотальным доминированием России в женских одиночных соревнованиях. Как человек, всю жизнь проработавший в этом виде спорта, несколько десятилетий изнутри наблюдающий систему ISU, должен сказать, что эта точка зрения недалека от истины.

Причём я бы не стал связывать всё это с какими-то антироссийскими предубеждениями. Безусловно, нынешняя геополитическая обстановка отчасти повлияла на ту лёгкость, с которой был утверждён новый ценз. Но ключевой аспект: мы зашли на традиционно американскую территорию, добиваемся успехов в дисциплине, которую они считают «своей».

Ведь были и раньше истории, когда девочки в 16–17 лет побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В 1990-е – начале 2000-х годов три подряд Олимпиады в этом возрасте выигрывали украинка Оксана Баюл, американки Тара Липински и Сара Хьюз. Но тогда о введении возрастного ценза речи не шло.

Дело в том, что у США богатые традиции в фигурном катании, большая история побед в разных дисциплинах. Но именно успехами женщин-одиночниц американцы гордились особо, именно эти спортсменки всегда были предметом особого культа. И тот факт, что с 2014 года подопечные Этери Тутберидзе начали стабильно побеждать на крупных соревнованиях, стали очень популярны в мире, востребованы в различных коммерческих шоу, не мог не ударить по самолюбию американского сообщества в фигурном катании», — приводят слова Писеева «Известия».