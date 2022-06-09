Алексей Ягудин коротко постригся. Фото

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как коротко постригся. Рядом с Ягудиным стоит его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.

Фото: из личного архива алексея ягудина

42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Ранее Ягудин высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.



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