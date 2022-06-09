Алексей Ягудин коротко постригся. Фото
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как коротко постригся. Рядом с Ягудиным стоит его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.
Фото: из личного архива алексея ягудина
42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Ранее Ягудин высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.
Новость по темеЯгудин: поднятие возрастного ценза — барьер для дальнейшего развития фигурного катания
Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:
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