Ушедшая от Рукавицына фигуристка Нугуманова заявила, что тренер её преследует

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что после скандального интервью тренер Евгений Рукавицын преследует её, настраивает других специалистов против спортсменки.

Ранее 19-летняя Нугуманова обвинила своего тренера Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы.

«Тренер до сих пор делает гадости, преследуя меня. Настраивает разных людей, обзванивает их, чтобы со мной никто не общался и не брал в другие группы. Также он пытается найти на меня компромат, но я сказала, что этим он уже не навредит, также я благодарю всех тех, кто меня любит, поддерживает и считает, что правда победит.

Своему тренеру я доверилась, как только перешла к нему в группу, а он просто слил меня, и всё. Это не называется большим спортом, когда запрещают выходить на лёд и нормально работать, когда запрещали катать программы, когда вставали и всем тренерским штабом смеялись, травили и издевались, но при этом исправно получали зарплату за меня. Я прекрасно знаю, что такое большой спорт, он не работал со мной, он выживал меня. Люди, которые пытаются встать на сторону этого человека, не знают правду, они говорят то, чего не знают.

Рукавицын готовился к моему интервью, создавая плохую репутацию мне, он распространял слухи и говорил то, чего нет. Как выяснилось, не только со мной он так поступал, есть ещё девочки из его группы, которые мне написали сразу, как узнали всё это, эти спортсменки были у него до меня, он загубил их карьеру.

Моё обращение к Евгению Владимировичу: будьте добрее, старайтесь помочь всем людям, кого взяли к себе в группу, и вы поймёте, как незамедлительно придёт вам отдача, и у вас будет всё хорошо», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».