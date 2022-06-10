Елизавета Туктамышева рассказала, как решилась прыгнуть четверной тулуп

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая в мае исполнила безошибочный четверной тулуп на тренировочном сборе в Армении, рассказала, как решилась сделать этот прыжок.

«Что касается прыжков — когда я чувствую, что могу их прыгать, то тренирую. Особенно в конце сезона, когда тело уже более расслабленно, нет такого стресса, лишних эмоций, снимаешь с себя всю эту нагрузку.

После небольшой передышки как-то появляется больше энтузиазма, есть время работать над четверными. На сборе в Ереване как раз всё сложилось, и я прыгнула четверной тулуп», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.