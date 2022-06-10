Елизавета Туктамышева объяснила, почему пока не готова стать тренером

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева рассказала, планирует ли остаться в фигурном катании после завершения карьеры.

«Я пыталась представить другие варианты, но это слишком серьёзно, требует много времени, и я бы не чувствовала себя совсем счастливой.

Я пробовала заниматься тем, что не связано с фигурным катанием. Создала бренд одежды, который нормально продавался. Но мне это наскучило. Поняла: не моё. Но попробовала и вычеркнула.

Журналистика? Вообще это хорошая тема. Но нельзя просто взять и сразу пойти работать. Чтобы стать хорошим журналистом, надо учиться. Мне кажется, и у меня должно получиться. Я пробовала комментировать. Если хорошо знаешь предмет, о котором говоришь, это не так сложно.

Что касается тренерской работы, то не думаю об этом пока. Мне хочется ещё самой покататься в шоу после завершения карьеры, посмотреть мир. А тренерская профессия полностью поглощает, ты становишься привязанным к своим ученикам. Пока я к этому не готова. Да и вообще моя спортивная карьера продолжается», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.