Елизавета Туктамышева объяснила, почему пока не готова стать тренером

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева рассказала, планирует ли остаться в фигурном катании после завершения карьеры.
«Я пыталась представить другие варианты, но это слишком серьёзно, требует много времени, и я бы не чувствовала себя совсем счастливой.
Я пробовала заниматься тем, что не связано с фигурным катанием. Создала бренд одежды, который нормально продавался. Но мне это наскучило. Поняла: не моё. Но попробовала и вычеркнула.
Журналистика? Вообще это хорошая тема. Но нельзя просто взять и сразу пойти работать. Чтобы стать хорошим журналистом, надо учиться. Мне кажется, и у меня должно получиться. Я пробовала комментировать. Если хорошо знаешь предмет, о котором говоришь, это не так сложно.
Что касается тренерской работы, то не думаю об этом пока. Мне хочется ещё самой покататься в шоу после завершения карьеры, посмотреть мир. А тренерская профессия полностью поглощает, ты становишься привязанным к своим ученикам. Пока я к этому не готова. Да и вообще моя спортивная карьера продолжается», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.
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