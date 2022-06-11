Федичкина — о расставании с Алиевым: повзрослели и поняли, что мы разные люди

Завершившая карьеру 20-летняя фигуристка Алиса Федичкина объяснила, почему рассталась с Дмитрием Алиевым. О юношеской любви спортсменов был даже снят документальный фильм.

«Особо не общаемся, не видимся, нигде не пересекаемся. Мы были очень юными и разошлись, потому что у нас были разные пути, цели. Разные понятия о счастье. Просто мы повзрослели и поняли, что мы разные люди.

Мешали ли романтические отношения спортивным результатам? У всех по-разному, на нас это не особо влияло, потому что мы имели возможность много времени проводить вместе без отрыва от тренировок — разминки, лёд, соревнования. Совместно проведённое время никак не отвлекало, наоборот даже — поддержка помогала каждому.

Подшучивали ли тренеры? Нет, вообще нет. С уважением к этому относились. Ну и мы, в свою очередь, на тренировки никак отношения не переносили, серьёзно воспринимали работу», — приводит слова Федичкиной «РИА Новости».