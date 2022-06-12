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Софья Акатьева: лето спортсмена, как и любое другое время года, — это тренировки

Софья Акатьева: лето спортсмена, как и любое другое время года, — это тренировки
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14-летняя российская фигуристка Софья Акатьева поделилась видео с тренировок на базе в Новогорске.

«Лето спортсмена, как и любое другое время года, – это тренировки. Отпуск у нас бывает только в мае, а потом снова на лёд.

Будем ставить и накатывать программы к новому сезону, продумывать образы, ну и работать над элементами, конечно.

Самый творческий отрезок сезона впереди», – написала под видео Софья Акатьева в своём телеграм-канале.

К своим 14 годам Софья дважды выиграла первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призёром (2020), а также побеждала на этапах юниорских Гран-при в Польше и России в 2021 году. Фигуристка является подопечной 48-летней Этери Тутберидзе и 31-летнего Даниила Глейхенгауза.

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