Софья Акатьева: лето спортсмена, как и любое другое время года, — это тренировки

14-летняя российская фигуристка Софья Акатьева поделилась видео с тренировок на базе в Новогорске.



«Лето спортсмена, как и любое другое время года, – это тренировки. Отпуск у нас бывает только в мае, а потом снова на лёд.



Будем ставить и накатывать программы к новому сезону, продумывать образы, ну и работать над элементами, конечно.



Самый творческий отрезок сезона впереди», – написала под видео Софья Акатьева в своём телеграм-канале.



К своим 14 годам Софья дважды выиграла первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призёром (2020), а также побеждала на этапах юниорских Гран-при в Польше и России в 2021 году. Фигуристка является подопечной 48-летней Этери Тутберидзе и 31-летнего Даниила Глейхенгауза.