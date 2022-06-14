Евгений Плющенко поддержал поднятие возрастного ценза в фигурном катании и объяснил почему

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему поддержал поднятие возрастного ценза до 17 лет и объяснил, почему так считает. По его словам, «хочется продлить жизнь наших спортсменок».
«Очень здорово, что ISU поднял возрастной ценз, потому что у нас в 15 лет девочки заканчивают, а где борьба, превозмогания? Конечно, девочки прибавляют в весе, росте, а если это преодолевать? Например, наша легендарная Туктамышева, в 25 лет она в блестящей форме, продолжает кататься, прыгает тройной аксель, четверные прыжки. Хочется продлить жизнь наших спортсменок», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».
В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса ISU в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.
ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании:
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