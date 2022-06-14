Елизавета Туктамышева: самый заслуженный отдых заканчивается потерей формы. Несправедливо

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка посетовала, что после отдыха необходимо заново набирать форму.
«Есть несправедливость в том, что даже самый заслуженный отдых всё равно заканчивается потерей практически всей формы и потом надо всё заново нарабатывать.
Обычно мы начинаем тренировки в Кисловодске, и горы — это отличное место, чтобы прийти в себя. Главное — хорошо распределить нагрузку, чтобы при возвращении в город не было сильной ямы. Тренеры не дают расслабиться: лёд, ОФП, разминки, заминки, СФП и даже бег с парашютом», — написала Туктамышева, прикрепив текст к своим фотографиям.
Фото: татьяна фладе
Фото: татьяна фладе
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