Елизавета Туктамышева: самый заслуженный отдых заканчивается потерей формы. Несправедливо

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка посетовала, что после отдыха необходимо заново набирать форму.

«Есть несправедливость в том, что даже самый заслуженный отдых всё равно заканчивается потерей практически всей формы и потом надо всё заново нарабатывать.

Обычно мы начинаем тренировки в Кисловодске, и горы — это отличное место, чтобы прийти в себя. Главное — хорошо распределить нагрузку, чтобы при возвращении в город не было сильной ямы. Тренеры не дают расслабиться: лёд, ОФП, разминки, заминки, СФП и даже бег с парашютом», — написала Туктамышева, прикрепив текст к своим фотографиям.

Фото: татьяна фладе

Фото: татьяна фладе

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