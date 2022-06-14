«Мы же разносторонние люди». Сотникова — об участии Трусовой в турнире по прыжкам в длину

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, российская фигуристка Аделина Сотникова высказалась об участии серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
«Видела её выступление. Она ведь после этого приехала выступать на шоу Плющенко. Это ново, интересно. Почему бы и нет? Мы же разносторонние люди. Спорт спортом, но сейчас такое время – отпусков, перемен, время пробовать что-то новое. Вообще в жизни хочется попробовать многое, а не находиться только в фигурном катании. Я только за, когда люди не боятся экспериментировать, пытаются выйти из обычной колеи и воплощают в жизнь свои желания.
Хотелось бы мне попробовать что-то новое? Почему бы нет, я ведь уже не действующая спортсменка, а тренер. Всё зависит от моего желания, времени и готовности», – передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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