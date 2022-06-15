Илья Авербух прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух прокомментировал выбор состава сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023. По словам Авербуха, он не знает, почему в состав не попала 15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина.

«Почему Самоделкину не включили в состав? Не знаю. Мне кажется, всё очень относительно. Новый сезон, и он начинается с первых турниров, которые будут на этапах Гран-при России. Кто сейчас включён — это всё относительно. В данной ситуации это мотивация для всех тех, кто не попал в состав сборной России», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме Опубликован состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023

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