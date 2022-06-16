Ирина Роднина: было удивительно, когда в сборную вошли не выступавшие Загитова и Медведева
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина прокомментировала выбор состава сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023. По словам Родниной, ничего удивительного в нём нет.
«А что там удивительного? Всегда есть недовольные. Спорт — это конкурентная среда.
Удивительно было, когда в списках сборной значились Медведева и Загитова, которые не выступали. А так — хорошо, что состав объявили и подготовка к новому сезону идёт полным ходом», — приводит слова Ирины Родниной Sport24.
Ранее о составе сборной России по фигурному катанию высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании:
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