«С малышкой». Татьяна Тотьмянина показала фото с Алексеем Ягудиным и Камилой Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина опубликовала свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, на котором, помимо неё, изображены её супруг, олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, и чемпионка Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева.
«С малышкой», — подписала фотографию Тотьмянина.
Фото: из личного архива татьяны тотьмяниной
В личных соревнованиях на ОИ-2022 Камила Валиева показала четвёртый результат. Во время Игр она оказалась в центре громкого допингового скандала. Выяснилось, что на чемпионате России в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат. Фигуристке грозило отстранение от индивидуальных соревнований. Но в итоге её допустили после того, как рассматривали дело практически всю ночь. Тем не менее на фоне скандала Валиевой не удалось оправдать статус фаворита.
Алина Загитова обратилась к ненавистникам:
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